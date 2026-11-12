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Çin'e gizli bilgi sızdıran 54 yaşındaki Yunan askeri personel azledildi

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Çin'e gizli askeri bilgi sızdırdığı gerekçesiyle şubatta tutuklanan 54 yaşındaki Yunan askeri personel, Hava Kuvvetlerindeki görevinden azledildi. Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın önerisiyle çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınan zanlı, suçu kabul etmişti.

Yunanistan'da, Çin'e gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle şubatta tutuklanan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli, Hava Kuvvetlerindeki görevinden azledildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Çin'e gizli askeri bilgileri sızdıran 54 yaşındaki silahlı kuvvetler personeli hakkında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Kendisine yöneltilen suçu kabul eden zanlı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hava Kuvvetlerindeki görevinden azledildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, bir silahlı kuvvetler personelinin "ulusal çıkarlara zarar verme riski oluşturacak şekilde gizli askeri bilgileri üçüncü kişilere temin ettiğine" dair güçlü kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Zanlı daha sonra gizli belgeleri Çin'e sızdırdığını itiraf etmiş ve aynı ay tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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