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Çin: Donanmamızın Açık Deniz Eğitimi Yıllık Plan Kapsamındaki Rutin Bir Faaliyet

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Donanma'nın açık deniz eğitimi için gönderdiği görev grubunun yıllık plan kapsamında rutin bir faaliyet olduğunu, uluslararası hukuka uygun olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıkladı. Japonya'daki bazı analistlerin aksine eğitimin çok uluslu tatbikatlara yanıt olmadığını vurguladı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın açık deniz eğitimi gerçekleştirmek üzere bir görev grubu gönderdiğini belirterek, bunun donanmanın yıllık planı kapsamında yürütülen rutin bir faaliyet olduğunu söyledi.

Chen, perşembe günkü basın toplantısında, eğitimin uluslararası hukuk ile teamüllere uygun olduğunu ve belirli bir ülkeye veya hedefe yönelik olmadığını ifade etti.

Son dönemde Japonya'da bazı analistler, Çin Donanmasına ait gemilerin Japonya yakınlarındaki sularda yürüttüğü faaliyetlerin, kısa süre önce ABD, Japonya ve diğer ülkelerin katılımıyla düzenlenen çok uluslu ortak deniz tatbikatlarına bir yanıt olduğu görüşünü ileri sürmüştü.

Chen ise, eğitimin Çin birliklerinin ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma kabiliyetlerini daha da geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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