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Çin Donanmasına Ait İki Savaş Gemisi Hong Kong'da Halkın Ziyaretine Açılacak

Çin Donanmasına Ait İki Savaş Gemisi Hong Kong'da Halkın Ziyaretine Açılacak
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na bağlı güdümlü füze destroyeri Nanning ve fırkateyni Hengyang, Hong Kong karasularına giriş yaptı. Gemiler, halkın ziyaretine açılacak.

HONG KONG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri Nanning ve güdümlü füze fırkateyni Hengyang, perşembe sabahı Hong Kong Özel İdari Bölgesi karasularına giriş yaptı.

Gemiler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu'nun Stonecutters Adası'ndaki deniz üssünde halkın ziyaretine açılacak.

Kaynak: Xinhua
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