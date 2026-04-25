Çin Donanması, Luzon Adası'nın Doğusundaki Sularda Tatbikat Düzenledi

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Donanması'na ait 107. Görev Grubu, Filipinler'in Luzon Adası'nın doğusundaki sularda askeri tatbikatlar gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, entegre müşterek harekat yeteneklerini test etmek amacıyla düzenlenen gerçek mühimmatlı atış tatbikatlarında, hava-deniz koordinasyonu, hızlı manevra ve seyir halindeyken ikmal çalışmalarına odaklanıldığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatların mevcut bölgesel duruma yanıt niteliğinde olduğu vurgulanarak, uluslararası hukuk ve uygulamalara tam uyum içinde icra edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Güney Harekat Alanı Komutanlığı'nın ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı korumak amacıyla güvenlik durumunun gereklilikleri doğrultusunda benzer askeri faaliyetleri düzenli olarak sürdüreceği kaydedildi.

