Çin Donanması İlk Kez Çift Uçak Gemisi ile Tatbikat Yaptı
Çin donanması, Liaoning ve Shandong uçak gemileri ile Güney Çin Denizi'nde ilk kez çift uçak gemisi filosu ile tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, muharebe yeteneklerini artırmayı hedefliyor.
QİNGDAO, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin donanması ilk kez çift uçak gemisi filosuyla Güney Çin Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, Çin'in Liaoning ve Shandong uçak gemisi filolarıyla yürütüldü.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'ndan yapılan açıklamada uçak gemisi filolarının entegre muharebe yeteneğini artırmayı amaçlayan tatbikatın, Liaoning uçak gemisi filosunun, Ekim ayı sonlarında açık denizlerdeki olağan gerçek savaş eğitimi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.