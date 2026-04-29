Çin Donanması, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriyeye Çıktı

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, komutanlığa bağlı donanmanın salı günü Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhai, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde bölge dışı ülkeleri de sürece dahil ederek düzenlediği sözde ortak devriyelerin, bölgede barış ve istikrarı bozduğunu ve gerilim yaratma amacı taşıdığını belirtti.

Zhai, komutanlığa bağlı kuvvetlerin, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyup, bölgesel barış ve istikrarı sarsılmaz şekilde savunacağını vurguladı.

