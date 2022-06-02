Çin Dokuz Geely-01 Uydusu Fırlattı - Haberler

Çin Dokuz Geely-01 Uydusu Fırlattı
Xinhua - Güncel
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XİCHANG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden dokuz ticari uydudan oluşan bir uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C roketi fırlatıldı, 2 Haziran 2022. Dokuz uydudan oluşan Geely-01 takımuydusu Beijing saatiyle 12.
XİCHANG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden dokuz ticari uydudan oluşan bir uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C roketi fırlatıldı, 2 Haziran 2022. Dokuz uydudan oluşan Geely-01 takımuydusu Beijing saatiyle 12.00'de uzaya fırlatıldı ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. (Fotoğraf: Li Xiaomeng/Xinhua)
Xinhua / Güncel