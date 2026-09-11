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Çin: Dışlayıcı gruplaşmalar ve jeopolitik hesaplar, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine hizmet etmiyor

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BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, dışlayıcı gruplaşmalar ve jeopolitik hesapların, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile diğer Küresel Güney ülkelerinin teknolojik kalkınma ve ilerlemesine hizmet etmediğini söyledi.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, dışlayıcı gruplaşmalar ve jeopolitik hesapların, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile diğer Küresel Güney ülkelerinin teknolojik kalkınma ve ilerlemesine hizmet etmediğini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, ABD'nin Panama Büyükelçiliği tarafından tanıtılan projeye ilişkin haberleri değerlendirdi. Söz konusu haberlere göre, dünyada bir ilk olan yapay zeka tedarik zinciri kimlik doğrulama ve menşe platformunu tanıtan ABD, pilot projenin değerlendirme aşamasında olduğunu bildirmişti. Gelişmeye ilişkin bazı haberlerde yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler ve kritik mineralleri taşıyan kargoların menşeini, gözetimini ve uyumluluk durumunu doğrulamayı amaçlayan projenin özünde ABD'nin teknoloji sanayi ve tedarik zincirleri üzerindeki kontrolüne ve Çin'e yönelik teknoloji ambargosuna hizmet ettiği yorumlarına yer verilmişti.

Yapay zeka gelişiminin tüm insanlığın ortak refahını yakından ilgilendirdiğini belirten Guo, "ilgili haberleri dikkate aldıklarını" söyledi. Guo, tüm tarafların tüm insanlık için ve herkesin yararına yapay zeka anlayışıyla açık ve kapsayıcı gelişimi ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini kaydetti

Guo, adil ve hakkaniyetli bir küresel yapay zeka yönetişim sistemi inşa etmek ve yapay zekayı tüm insanlığın yararına geliştirmek için Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin yanı sıra ilgili taraflarla birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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