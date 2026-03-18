Çin: Trump'ın Ülkemizi Ziyareti Konusunda ABD ile İletişimi Sürdüreceğiz
BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e düzenleyeceği ziyaret konusunda ABD ile iletişimini sürdüreceklerini söyledi.
Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Çin-ABD arasındaki üst düzey etkileşimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Lin, "Liderler diplomasi, Çin-ABD ilişkilerinde yeri doldurulamaz öncü bir role sahiptir" dedi.
Kaynak: Xinhua