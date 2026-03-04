Çin: Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik ve İstikrar Korunmalı

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların küresel kargo ve enerji ticareti için kritik bir güzergah oluşturduğunu belirterek, bu bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasının uluslararası toplumun ortak çıkarlarıyla örtüştüğünü söyledi.

Mao, çarşamba günü düzenlenen düzenli basın toplantısında, "Çin tüm tarafları askeri eylemleri derhal durdurmaya, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye ve küresel ekonomi üzerinde daha büyük etkiler yaratabilecek istikrarsızlığın önüne geçmeye çağırıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua