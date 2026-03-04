Haberler

Çin: Hürmüz Boğazı'nda Güvenlik ve İstikrar Korunmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hürmüz Boğazı ve çevresinin küresel ticaret için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun güvenlik ve istikrarı koruma gerekliliğine dikkat çekti.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların küresel kargo ve enerji ticareti için kritik bir güzergah oluşturduğunu belirterek, bu bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasının uluslararası toplumun ortak çıkarlarıyla örtüştüğünü söyledi.

Mao, çarşamba günü düzenlenen düzenli basın toplantısında, "Çin tüm tarafları askeri eylemleri derhal durdurmaya, gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye ve küresel ekonomi üzerinde daha büyük etkiler yaratabilecek istikrarsızlığın önüne geçmeye çağırıyor" dedi.

