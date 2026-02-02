Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın Açılış Törenine Katılacak

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin'in 4-5 Şubat tarihleri arasında İspanya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında İspanya hükümetinin daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret sırasında Shen'in 6 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek olan 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine ve diğer etkinliklere katılacağını belirtti.