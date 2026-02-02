Haberler

Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın Açılış Törenine Katılacak

Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin, İspanya'daki resmi ziyaretinin ardından 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere İtalya'ya geçecek.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin'in 4-5 Şubat tarihleri arasında İspanya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında İspanya hükümetinin daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret sırasında Shen'in 6 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek olan 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine ve diğer etkinliklere katılacağını belirtti.

