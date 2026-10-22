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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filipinler'den tek Çin ilkesine somut adım istedi

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Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Taiwan meselesinde gri alan bulunmadığını belirterek Filipinler'in tek Çin ilkesine bağlılığını somut eylemlerle göstermesini istedi. Mao, Manila'nın Taiwan bölgesiyle gri bölge faaliyetlerine karşı işbirliğini artırma girişimini değerlendirdi.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan meselesinde gri alan bulunmadığını belirterek, Filipinler tarafının, tek Çin ilkesine olan bağlılığını somut eylemlerle ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Manila'nın tek Çin politikası izlemesine rağmen sözde "gri bölge" faaliyetleriyle mücadele etmek üzere Taiwan bölgesi ile işbirliğini artırma girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, "Çin'in Taiwan bölgesinin gerçekleştirdiği her türlü dış temas, tek Çin ilkesine tam riayet edilecek şekilde yürütülmelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua
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