Çin: Ortadoğu'da Mahsur Kalan Vatandaşlarımıza Yardım İçin Çalışıyoruz

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ortadoğu'da mahsur kalan Çinlilere büyük önem verdiklerini ve bu konuda yardım sağlamak için ellerinden gelen her çabayı gösterdiklerini söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, bakanlığın acil durum müdahale mekanizmasını ilk fırsatta devreye soktuğunu belirtti.

Bakanlık olarak bir yandan güvenliği sağlarken, diğer yandan da uçak seferlerinin bir an önce yeniden başlaması için Sivil Havacılık İdaresi ve diğer yetkili mercilerle acilen istişarelerde bulunduklarını kaydeden Mao, bu çerçevede tarafların ortak çabalarıyla olumlu ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua