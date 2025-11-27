Haberler

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Japonya'ya Güvenlik Çağrısı

Güncelleme:
BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'da Çin vatandaşlarını hedef alan suçlarda artış yaşandığını belirterek, Japonya'ya ülkede bulunan Çin vatandaşları ve kurumlarının güvenliğini sağlamaya yönelik somut önlemler alma çağrısında bulundu.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, "Daha bir hafta önce Japon polisi, Çin vatandaşlarına yönelik saldırılara karışan 5 şüpheliyi tutukladı" dedi. Mao, Japonya'da çevrimiçi ortamda Çin'i hedef alan tehditkar ve aşırıya kaçan ifadelerin de arttığını söyledi.

Sağcı provokatörlerin son zamanlarda Japonya'daki Çin Büyükelçiliği ve Çin konsolosluklarına hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda sık sık taciz girişiminde bulunduklarını kaydeden Mao, "Japonya'yı Çin'in endişelerini ciddiye almaya ve Japonya'daki Çin vatandaşları ve kurumlarının güvenliğini ve meşru haklarını sağlamaya yönelik etkili önlemler almaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
