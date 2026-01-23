Çin: İran'ın Ulusal İstikrarı Koruması Temennisinde Bulunuyor, Tüm Tarafları Diyaloğa Çağırıyoruz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran'ın ulusal istikrarını korumasını dileyerek barış, itidal ve diyalog çağrısında bulundu.
BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran'ın ulusal istikrarını koruması temennisinde bulunarak, tüm taraflara barışı el üstünde tutma, itidalle hareket etme ve farklılıkları diyalog yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.
Guo cuma günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a doğru "devasa" bir filonun yola çıktığı şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel