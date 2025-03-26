Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e Savunma İşbirliği Uyarısı

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler ile diğer ülkeler arasında yapılacak her türlü savunma ya da güvenlik işbirliğinin, üçüncü tarafları hedef almaması ve üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Guo, salı günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çin'in Filipinler ile ABD arasındaki askeri işbirliği konusundaki duruşunu birçok kez net şekilde ortaya koyduğunu kaydederek, Filipinler ile diğer ülkeler arasında yapılacak her türlü savunma ya da güvenlik işbirliğinin, bölgesel barışı tehdit etmek ve bölgedeki gerilimi artırmak şöyle dursun üçüncü tarafları bile hedef almaması ya da üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, tarihin avcıya kapıyı açmanın hayır getirmediğini defalarca kanıtladığını ve gönüllü piyonluk yapanların en sonunda bir başlarına bırakılacağını ifade etti.

Guo, "Filipinler'deki bazı tarafları başka ülkelerin borazanlığını yapmaya ve kişisel siyasi gündemleri için gösteri sergilemeye son vermeye çağırıyoruz" dedi.