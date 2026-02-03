Haberler

Çin: Abd, Çinli İşletmelerin Çalışanlarını Sebepsiz Yere Sorgulamaya Son Vermeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çinli işletmeleri ve çalışanlarını sebepsiz yere sorgulama uygulamalarını sonlandırması gerektiğini vurguladı. İki ülke liderleri arasında varılan mutabakatın önemine değinerek, bu tür uygulamaların iki ülke arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye Çinli işletmelerin çalışanlarını sebepsiz yere sorgulamaya son verme, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı etkin şekilde hayata geçirme ve iki halk arasında olağan ve dostane etkileşimi sağlama çağrısında bulundu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD kolluk kuvvetlerinin son dönemde Çinli şirketlerin çalışanlarını defalarca sorgulayıp uzun süreler boyunca gözaltında tutarak ülkelerine geri göndermeleri konusunda değerlendirmede bulundu.

Lin, söz konusu acımasız kolluk önlemlerinin, Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ticari işbirliği ve halklar arası etkileşimin olağan doğasını bozduğunu ve iki ülke liderleri arasında Güney Kore'nin Busan kentinde ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda varılan ortak mutabakatı ihlal ettiğini vurguladı.

"Çin bu adımlardan son derece rahatsız olmakta ve bunlara güçlü şekilde karşı çıkmaktadır" diyen Lin, ABD'ye Çin'in endişelerini ciddiye alma ve kolluk yetkililerinin yanlış uygulamalarına derhal son verme çağrısı yaptı.

Lin, Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumak üzere kararlı önlemler almaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
