Çin: Hürmüz Boğazı'nda Saldırıya Uğrayan Geminin Mürettebatı Arasında Çin Vatandaşları da Bulunuyor

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, pazartesi günü Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğrayan Marshall Adaları bandıralı geminin mürettebatı arasında Çin vatandaşlarının da bulunduğunu teyit ederek, şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Lin cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Hürmüz Boğazı, uluslararası deniz taşımacılığında kullanılan bir su yolu. Savaş nedeniyle çok sayıda gemi ve mürettebatın boğazda mahsur kalması son derece endişe verici" dedi.

Lin, boğazdan engelsiz geçişin bir an önce yeniden olağan haline döndürülmesinin ve sivil gemiler ile bu gemilerde bulunan mürettebatın güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, bunun hem bölge ülkelerinin hem de uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua