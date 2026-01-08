Haberler

Çin, ABD'nin 66 Uluslararası Kuruluştan Çekilme Kararı Üzerine BM'ye Desteğini Yineledi

Çin Dışişleri Bakanlığı, çok taraflılığı destekleme ve Birleşmiş Milletler'in rolünü güçlendirme konusunda kararlılıklarını yineledi. ABD'nin çeşitli uluslararası kuruluşlardan çekilme planlarına tepki olarak bu açıklama yapıldı.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, her daim çok taraflılığı savunacaklarını, Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerdeki merkezi rol oynamasını destekleyeceklerini ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmek üzere uluslararası toplumla çalışacaklarını sürdüreceklerini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü 66 uluslararası kuruluştan çekilme öngören genelgeyi imzalamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu genelge kapsamında ABD'nin 31'i BM'ye bağlı, 35'i BM dışı kuruluştan çekilmesi planlanıyor.

