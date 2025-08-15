Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taylandlı Meslektaşıyla Görüşme Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile bir araya geldi.

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in Yunnan eyaletinin Anning kentinde bulunan Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile bir araya geldi, 14 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Gao Yongwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf eden cani eş yeniden tutuklandı

Yasak aşkı ile kocasını katleden kadın hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay 'Alkışlayın' dedi, kaymakam istifini bozmadı

Protokolde kriz: "Siz de alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.