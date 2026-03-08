Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Latin Amerika ve Karayipler Ülkeleri Dostlarını Kendi Seçmeli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin dostlarını ve yürüyüş yollarını kendilerinin seçmesi gerektiğini belirtti. İşbirliğinin üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin dostlarını ve izleyecekleri yolları kendilerinin seçmesi gerektiğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin-Latin Amerika ve Karayipler işbirliğinin, Küresel Güney ülkeleri arasındaki karşılıklı yardım ve destekle ilgili olduğunu belirtti.

Wang, "Ne jeopolitik gizli planlarla meşgul oluruz, ne başka ülkelerin iç işlerine karışırız, ne de kimsenin taraf tutmasını talep ederiz. Çin ile Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri arasındaki işbirliği herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır ve herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesine de maruz kalmamalıdır" dedi.

Wang, konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğu inşa etmek ve iki taraf arasındaki kapsamlı işbirliği ortaklığından her iki taraftan da daha fazla sayıda halkın faydalanmasını sağlamak üzere Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
