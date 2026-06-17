Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Çin Küresel Yönetişimde Aktif Rol Oynamayı Sürdürüyor

Çin Dışişleri Bakanı: Çin Küresel Yönetişimde Aktif Rol Oynamayı Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in küresel yönetişimde aktif rol oynadığını, dünya barışına katkı sunduğunu ve çok taraflılığı savunduğunu belirtti.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ve dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi konumundaki Çin'in küresel yönetişimde aktif rol oynadığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını savunduğunu ve gerçek çok taraflılığın uygulanmasına öncülük ettiğini belirtti.

Wang, Çin'in istikrarlı şekilde dünya barışını inşa ettiğini, küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu, uluslararası düzeni savunduğunu ve küresel kamu yararına hizmet eden ürün ve hizmetler sunduğunu ve aynı zamanda küresel yönetişimin iyileştirilmesi ve reforme edilmesi için sürekli çaba gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı
Hazar Gölü’ndeki yazlıkta havuza düşen 4 yaşındaki Zeynep’ten acı haber geldi

Minik Zeynep hayata tutunamadı!

Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz kenarında rahatsızlandı! Dakikalar sonra hayatını kaybetti
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören