Çin Dışişleri Bakanı: Çin Küresel Yönetişimde Aktif Rol Oynamayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ve dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi konumundaki Çin'in küresel yönetişimde aktif rol oynadığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını savunduğunu ve gerçek çok taraflılığın uygulanmasına öncülük ettiğini belirtti.

Wang, Çin'in istikrarlı şekilde dünya barışını inşa ettiğini, küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu, uluslararası düzeni savunduğunu ve küresel kamu yararına hizmet eden ürün ve hizmetler sunduğunu ve aynı zamanda küresel yönetişimin iyileştirilmesi ve reforme edilmesi için sürekli çaba gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua