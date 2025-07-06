Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'da Zirve Gerçekleştirdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa'da Zirve Gerçekleştirdi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi. Wang, ayrıca Çin-Fransa Üst Düzey Diyalog Mekanizması'nın 7. toplantısına da eşbaşkanlık etti.

PARİS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Wang ayrıca Fransız mevkidaşıyla birlikte Çin-Fransa Üst Düzey Diyalog Mekanizması'nın 7. toplantısına da eşbaşkanlık yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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