Çin Dışişleri Bakanı: Çin'in Önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin Zamanlaması Son Derece Yerinde

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin zamanlamasının son derece yerinde olduğunu ve 150'nin üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun hızlı şekilde inisiyatife destek ve karşılık verdiğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun ortak beklentilerini tam olarak karşılayan Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, tüm ülkelerin halklarının ortak özlemlerini yansıttığını belirtti.

Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin en net mesajın, Birleşmiş Milletler'in öncü statüsünün sorgulanmaması, aksine korunması ve BM'nin merkezi rolünün zayıflatılmaması, aksine güçlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Wang, "BM olmasaydı dünya daha kötü bir yer olurdu" dedi.

Wang, BM'nin dışında paralel yapılar oluşturmanın ve daha da kötüsü, çeşitli ayrıcalıklı blok ve çevreler kurmanın hem istenmeyen hem de sürdürülemez bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Wang, BM'nin kurucu üyesi ve BM davasının sadık savunucusu olan Çin'in, daha fazla ülkenin Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ne katılması ve bu inisiyatife destek vermesi, BM'yi yeniden canlandırmak, savunmak ve güçlendirmek için birlikte çalışması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua