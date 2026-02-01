Çin Dışişleri Bakanı Wang, Feribot Kazası Nedeniyle Filipinli Mevkidaşına Taziyelerini İletti
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'de meydana gelen feribot kazasında yaşanan can ve mal kaybı nedeniyle Filipinli mevkidaşı Ma. Theresa Lazaro'ya taziye mesajı gönderdi ve yaslı ailelere başsağlığı diledi.
BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'de meydana gelen feribot kazasının ardından Filipinli mevkidaşı Ma. Theresa Lazaro'ya taziye mesajı gönderdi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang cumartesi günkü mesajında, kazada yaşanan can ve mal kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek yaslı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel