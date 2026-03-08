Çin Dışişleri Bakanı: Uluslararası Konjonktür, Çok Kutuplu Bir Arada Yaşama Anlayışıyla Öne Çıkmalı

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çeşitliliğin insan toplumunun doğasında yer aldığını belirterek, uluslararası konjonktürde de çok kutupluluğun ön planda olması gerektiğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve ABD'nin dünya üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun şüphe götürmez bir gerçek olduğuna, bununla beraber dünyada 190'dan fazla ülke bulunduğuna dikkat çeken Wang, "İnsanlığın geleceği her zaman tüm ulusların ortak çabalarıyla şekillenmiştir" dedi.

"Çin asla güçlendikçe hegemonya arayışına giren ülkeler gibi hareket etmeyecektir. Ayrıca dünyanın büyük ülkeler tarafından yönetilebileceği görüşüne de katılmıyoruz" diyen Wang, barışçıl bir kalkınma yolu izlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Uluslararası konjonktürün nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya inşası önerisinde bulunduklarını belirten Wang, "Bu, tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olmalıdır" dedi.

Wang, daha fazla kaynak ve kapasiteye sahip olan büyük ülkelerin daha cömert olması, daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kurallara uyma, taahhütlerini yerine getirme ve uluslararası hukuku savunma konularında örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Wang, değişen dünyada yapıcı rol oynamaya devam edip, çok kutuplu dünya için tüm ülkelerle çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua