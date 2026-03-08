Çin Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın Çin'i Doğru Anlaması, İlişkilerimizin İstikrarı İçin Kritik Önemde

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Avrupa ilişkilerinin istikrarlı ve güçlü şekilde devam etmesi için Avrupa'nın Çin'e yönelik doğru bir algıya sahip olmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, geçen yıldan bu yana Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden güç kazandığını, iki yönlü ticaretin 1 trilyon ABD dolarını aştığını ve vizesiz seyahat politikası kapsamında 2 milyondan fazla Avrupalı turistin Çin'i ziyaret ettiğini belirtti.

Avrupalı liderlerin de Çin'e bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Wang, iki taraf arasında çok sayıda işbirliği anlaşmasının imzalandığını söyledi.

Wang, "Gerçekler, Çin-Avrupa ilişkilerinin istikrarını ortak çıkarlara, kesinliğini ise karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklara borçlu olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Wang, Avrupa'nın uluslararası düzenin istikrarını destekleyen önemli bir güç ve Çin'in modernleşme çabalarının kilit ortağı olduğunu da dile getirdi.

Çin ve Avrupa'nın birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirten Wang, "Karşılıklı bağımlılık bir risk değildir, iç içe geçmiş çıkarlar tehdit oluşturmaz. Açıklık ve işbirliği ekonomik güvenliği zayıflatmaz, ama duvarlar ve engeller inşa etmek yalnızca kendi kendini izole etmeye yol açar" dedi.

Kaynak: Xinhua