Çin Dışişleri Bakanı Wang, New York'ta Temaslarda Bulunuyor
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NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan ikinci), ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi, ABD-Çin İş Konseyi ve ABD Ticaret Odası temsilcileriyle ABD'nin New York kentinde biraraya geldi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan ikinci), ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi, ABD-Çin İş Konseyi ve ABD Ticaret Odası temsilcileriyle ABD'nin New York kentinde biraraya geldi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel