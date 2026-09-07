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Wang Yi'den İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'ne Tebrik Mesajı

Wang Yi'den İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'ne Tebrik Mesajı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'e kutlama mesajı gönderdi. Wang, teşkilatın Çin-İslam dünyası ilişkilerinde köprü görevi gördüğünü vurgulayarak son yıllarda ilişkilerin derinleştiğini ve karşılıklı destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, teşkilatla ilişkileri ilerletmeye hazır olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, Eylül 7 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilen İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'e kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü mesajında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Çin'in İslam dünyasıyla ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

Wang son yıllarda her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki ilişkilerin derinleşmeye devam ederek daha somut bir nitelik kazandığını ve tarafların temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirlerini desteklediğini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Wang, teşkilat ve İslam dünyasıyla ilişkileri ilerletmek için Genel Sekreter ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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