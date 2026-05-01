Çin Dışişleri Bakanı Wang, Endonezya'daki Tren Kazasının Ardından Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi,Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bekasi kentinde meydana gelen tren kazasında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya gönderdiği mesajda, hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

