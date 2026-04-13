Çin'den Orta Doğu'da ateşkesinin sürdürülmesi için çaba gösterilmesi çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan geçici ateşkesin kırılganlığıyla Orta Doğu'nun kritik dönüm noktasında olduğunu belirterek, tüm taraflara çatışmanın yeniden patlak vermesini önlemek ve zor varılan ateşkesi sürdürmek üzere çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sağlanmasında ve ardından taraflar arasında çatışmanın çözümü için yürütülen doğrudan görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Geçici ateşkesin kırılgan durumda olduğu ve bölgesel durumun kritik dönüm noktasında bulunduğuna dikkati çeken Vang, "Çatışmaların yeniden başlamasını önlemek ve zor kazanılan ateşkesi sürdürmek acil öncelik olmalı. Uluslararası toplum, barış görüşmelerini teşvik etmek ve ateşkesi bozacak, cepheleşmeyi tırmandıracak adımlara karşı çıkmak için çabalarını yoğunlaştırmalı." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin ile Pakistan'ın, Körfez bölgesinde ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik 5 maddelik barış girişimi önerisinin, uluslararası toplumun barışa dair mutabakatını yansıttığını ve sorunun çözümü için hala geçerli doğrultu sunduğunu belirtti.

Çin'in Pakistan'ın barışa yönelik çabalarını takdir ettiğini ve daha etkin rol oynamasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Vang, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için, Pakistan dahil uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Pakistanlı Bakan Dar da bölgesel barışın sağlanması için birlikte olumlu rol oynamak üzere Çin ile yakın iletişimi ve işbirliğine sürdürmeyi istedikleri söyledi.

Geçici ateşkes ve İslamabad'daki görüşmeler

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte 8 Nisan'da taraflar arasında iki haftalık geçici ateşkese varılmıştı.

Ateşkesin ardından ABD ile İran heyetlerinin, çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı doğrudan müzakereler ise anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, müzakereler sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.