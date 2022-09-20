Çin Dışişleri Bakanı Etiyopyalı Mevkidaşı ile Görüştü
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NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ABD'nin New York kentinde biraraya geldi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ABD'nin New York kentinde biraraya geldi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel