Çin Dışişleri Bakanı Etiyopyalı Mevkidaşı ile Görüştü Güncel Haberler NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ABD'nin New York kentinde biraraya geldi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ABD'nin New York kentinde biraraya geldi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu New York Liu Jie Güncel Haberler

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