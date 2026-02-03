Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Endonezya'daki Heyelan Nedeniyle Taziye Mesajı Gönderdi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelan ve çamur selinin ardından taziye mesajı gönderdi. Hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ileten Wang, kayıplar yaşayan ailelere başsağlığı diledi.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelan ve çamur selinin yol açtığı ağır can ve mal kayıpları nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang mesajında, hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini iletirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
