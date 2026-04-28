Çin, Diplomatik İlişkisi Bulunan Tüm Afrika Ülkelerine Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin, sıfır gümrük vergisi uygulamasının kapsamını 1 Mayıs 2026'dan itibaren Çin ile diplomatik ilişkisi bulunan tüm Afrika ülkelerini içerecek şekilde genişletecek.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Çin, diplomatik ilişki kurduğu ve az gelişmiş ülke sınıfına dahil olmayan 20 Afrika ülkesine 1 Mayıs 2026 ile 30 Nisan 2028 tarihleri arasında tercihli tarife kapsamında sıfır gümrük vergisi uygulayacak.

Çin, diplomatik ilişkisinin bulunduğu 33 az gelişmiş Afrika ülkesine ise 1 Aralık 2024 tarihinden bu yana sıfır gümrük vergisi uyguluyor.

Genişletilmiş uygulamanın cuma günü yürürlüğe girmesiyle birlikte Çin, diplomatik ilişkisi bulunan tüm Afrika ülkelerine ve diplomatik ilişkisi bulunan tüm az gelişmiş ülkelere tek taraflı ve tam kapsamlı sıfır gümrük vergisi uygulayan ilk büyük ekonomi olacak.

