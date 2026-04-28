Çin, Diplomatik İlişkisi Bulunan Tüm Afrika Ülkelerine Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin, sıfır gümrük vergisi uygulamasının kapsamını 1 Mayıs 2026'dan itibaren Çin ile diplomatik ilişkisi bulunan tüm Afrika ülkelerini içerecek şekilde genişletecek.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Çin, diplomatik ilişki kurduğu ve az gelişmiş ülke sınıfına dahil olmayan 20 Afrika ülkesine 1 Mayıs 2026 ile 30 Nisan 2028 tarihleri arasında tercihli tarife kapsamında sıfır gümrük vergisi uygulayacak.

Çin, diplomatik ilişkisinin bulunduğu 33 az gelişmiş Afrika ülkesine ise 1 Aralık 2024 tarihinden bu yana sıfır gümrük vergisi uyguluyor.

Genişletilmiş uygulamanın cuma günü yürürlüğe girmesiyle birlikte Çin, diplomatik ilişkisi bulunan tüm Afrika ülkelerine ve diplomatik ilişkisi bulunan tüm az gelişmiş ülkelere tek taraflı ve tam kapsamlı sıfır gümrük vergisi uygulayan ilk büyük ekonomi olacak.

Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
YDS sonuçları açıklandı

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan 'bozkurt' işareti yaparak çıktı

Duruşmaya damga vuran an! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı

Antalya'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Çabuk gelin