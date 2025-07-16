Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Nijerya Eski Devlet Başkanı Buhari'ye Taziye Mesajı

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Nijerya eski Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin vefatı dolayısıyla Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Xi, çarşamba günü gönderdiği mesajında Çin hükümeti ve halkı adına taziyelerini ileterek, Buhari'nin ailesine ve Nijerya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.