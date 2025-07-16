Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Nijerya Eski Devlet Başkanı Buhari'ye Taziye Mesajı

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Nijerya'nın eski lideri Muhammed Buhari'nin vefatı nedeniyle Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'ya taziye mesajı gönderdi ve Buhari'nin ailesine başsağlığı diledi.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Nijerya eski Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin vefatı dolayısıyla Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'ya bir taziye mesajı gönderdi.

Xi, çarşamba günü gönderdiği mesajında Çin hükümeti ve halkı adına taziyelerini ileterek, Buhari'nin ailesine ve Nijerya hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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