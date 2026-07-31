Çin Devlet Başkanı Şi'den ulusal savunma ve ordunun modernizasyonunu hızlandırma çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu hızlandırmak amacıyla daha kapsamlı bir kalkınma anlayışının benimsenmesi çağrısında bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre Şi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun çalışma oturumunda konuştu.

Ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonunun hızlandırılması için daha kapsamlı bir kalkınma yaklaşımının benimsenmesine ihtiyaç olduğunu belirten Şi, 2027'de Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşılması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Şi, söz konusu hedeflerin Çin'in modernleşme sürecine güçlü bir stratejik destek sağlayacağını belirterek, partinin silahlı kuvvetler üzerindeki mutlak liderliğinin korunması ve güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin önemini vurgulayan Şi, büyük projelerde denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve tüm girişimlerin kalite, liyakat ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA