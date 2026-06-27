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Çin Dışişleri Bakanı, Depremler Nedeniyle Venezuelalı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi

Çin Dışişleri Bakanı, Depremler Nedeniyle Venezuelalı Mevkidaşına Taziye Mesajı Gönderdi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'e taziye mesajı gönderdi. Wang, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü belirterek, Venezuela halkının bu felaketin üstesinden geleceğine inandığını ifade etti.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'e taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günü gönderdiği mesajında, çok sayıda can kaybına neden olan ve büyük hasara yol açan deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Wang, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Wang, Venezuela halkının, Venezuela hükümetinin güçlü liderliği altında bu felaketin üstesinden gelip en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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