Çin, Fengyun-4 03 Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fengyun-4 03 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, Uzun Yürüyüş-3B roketi ile fırlatıldı.
XİCHANG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin, cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Fengyun-4 03 uydusu, Uzun Yürüyüş-3B roketi ile Beijing saatiyle 12.07'de fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla yerleşti.
Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 621. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel