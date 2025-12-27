Haberler

Çin, Fengyun-4 03 Uydusunu Uzaya Fırlattı

Güncelleme:
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fengyun-4 03 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, Uzun Yürüyüş-3B roketi ile fırlatıldı.

XİCHANG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin, cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Fengyun-4 03 uydusu, Uzun Yürüyüş-3B roketi ile Beijing saatiyle 12.07'de fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla yerleşti.

Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 621. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
