Çin: Silah Alımları, "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Hayallerinin Çöküşünü Hızlandırmaktan Başka Bir İşe Yaramaz

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine, ne kadar silah satın alırlarsa alsınlar, bunun "Taiwan'ın bağımsızlığı" hayallerinin çöküşünü hızlandırmaktan başka işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

Çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce dile getirdiği ABD'den silah aldıkları iddiası hakkında değerlendirmelerde bulunan Chen, "Ulusal yeniden birleşme, önü alınamaz bir eğilimdir" dedi.

Chen, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, ABD'nin desteğiyle veya askeri yollarla bağımsızlık elde etme girişimlerinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında düşmanlık ve cepheleşmeyi artırdığını ve boğazda barış ve istikrarı zedelediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua