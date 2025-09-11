Çin'den Taiwan'a Bağımsızlık Uyarısı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine, dış güçlere güvenerek "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşmanın beyhude çaba olduğu uyarısında bulundu.

Chen, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'ın sözde dışişleri yetkililerinin başkanı Lin Chia-lung'un Filipinler'e gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Filipinler, Lin'in ziyaretinin ardından yayımladığı açıklamada tek Çin politikasına bağlılığını yinelemiş ve Taiwan'ı egemen bir devlet olarak tanımadığını teyit etmişti.

Chen, "Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri, ayrılıkçılığı kışkırtmak için her ne şekilde olursa olsun dış güçlerle gizli işbirliği girişiminde bulunsa da ne Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirebilecek ne de uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlı kalma yönündeki geniş uzlaşısı ve yerleşik çerçevesini sarsabilecektir" dedi.

Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkelerle Taiwan arasındaki her türlü resmi etkileşime kesin şekilde karşı olduklarını yineleyen Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçıların siyasi şovlar düzenleyeceği platformlar sağlanmasına da şiddetle karşı olduklarını vurguladı.