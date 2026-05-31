Haberler

Çinli Uzman: Çin, Küresel Çalkantılar Karşısında Uluslararası Topluma Çözümler Sunuyor

Çinli Uzman: Çin, Küresel Çalkantılar Karşısında Uluslararası Topluma Çözümler Sunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Çinli Profesör Meng Xiangqing, Çin'in Küresel Güvenlik ve Küresel Yönetişim İnisiyatifleriyle uluslararası topluma çözüm sunduğunu belirtti. Meng, çok taraflılık, silahsızlanma ve nükleer yayılmanın önlenmesi çağrısı yaptı.

SİNGAPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- 2026 Shangri-La Diyaloğu'na katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu uzman heyetinin başkanı ve Çin Ulusal Savunma Üniversitesi profesörü Meng Xiangqing, Çin tarafından ortaya konulan Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, uluslararası topluma küresel zorluklara yanıt verilmesi konusunda Çin bilgeliği ve Çin çözümleri sunduğunu söyledi.

Meng, cumartesi günü Singapur'da düzenlenen 2026 Shangri-La Diyaloğu'ndaki bir oturumda yaptığı konuşmada, günümüz dünyasının hegemonizmin bölgesel güvenlik üzerindeki etkisi, artan nükleer çatışma riskleri, uluslararası silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin ciddi şekilde aşınması ile küresel yönetişimde artan karmaşa gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Meng, Çin'in bu bağlamda ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu savunan Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni ortaya koyduğunu ifade etti. Bu girişimlerin çok taraflılığı ve uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünü savunduğunu belirten Meng, söz konusu girişimlerin küresel zorlukların ele alınmasına yönelik önemli fikirler ve çözümler sunduğunu söyledi.

Karmaşık küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Meng, tüm ülkelerin savaş sonrası uluslararası düzeni kararlılıkla koruması ve stratejik istikrarın siyasi temelini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Meng, militarizmin yeniden canlanmasına karşı dikkatli olunması ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ile savaş sonrası uluslararası düzenin korunması gerektiğini ifade etti.

Meng ayrıca tüm ülkelerin adil ve eşitlikçi bir küresel güvenlik yönetişimi sistemi oluşturmak amacıyla kapsayıcı yönetişimi aktif şekilde ilerletmesi, silah kontrolü konusunda uzlaşıyı güçlendirmesi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile silahsızlanma rejimini koruması gerektiğini söyledi. Yeni teknolojilerden kaynaklanan risklerin proaktif şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten Meng, askeri alanda bir "düzenleme boşluğu" oluşmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Meng, "Tüm ülkelerin el ele vererek gerçek çok taraflılığı hayata geçirmesini ve küresel stratejik istikrara pozitif enerji katmasını umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

İran, ABD ile anlaşma şartını duyurdu: Başka türlü onaylamayız

İran, anlaşma için şartını duyurdu: Başka türlü onaylamayız
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu

Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Hocası açıkladı: Osimhen transfer oluyor