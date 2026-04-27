Çin'den Pire Limanı'na yapılan ithalatlardaki sahtecilik nedeniyle 1500 konteyner incelenmeyi bekliyor

Çin'den yapılan ve Avrupa Birliği'ni (AB) maddi zarara uğratan ithalatlardaki sahtecilik nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında incelenmesi beklenen 1500 konteyner daha olduğu belirtildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Çin'den Pire Limanı'na gelen ürünlerin gümrük vergisi ve KDV'lerinde yapılan usulsüzlük nedeniyle suç şebekesine ilişkin yürütülen "Calypso" isimli soruşturma kapsamında mercek altına alınan 1750 konteynerdan 1500'ünün hala araştırılmayı beklediği aktardı.

Soruşturma kapsamında 2'si Çinli bir çift, 6'sı aktif çalışan ya da emekli gümrük çalışanları olmak üzere 8 kişi tutuklandı.

Çinli çiftin Pire Limanı'ndaki temel irtibatının ise 60 yaşındaki bir gümrük çalışanı olduğu ifade edildi.

Kaçakçı grubun, Çin'den ithal edilen giysi, kumaş, elektronik bisiklet gibi birçok ürünün Yunanistan'a gümrük vergisi ve KDV ödenmeden girmesini sağladığı belirlendi.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO) yürüttüğü soruşturma sonucu 2025'te, Çin'den yapılan ithalatlarda sahte evrak kullanımı, ürünleri düşük fiyatla gösterme gibi yöntemlerle gümrük vergileri ve KDV'leri olması gerekenin altında göstererek haksız kazanç sağlayan bir suç şebekesi tespit edilmişti.

Soruşturma verilerine göre, Çin ve 14 AB ülkesinde faaliyet gösteren şebekenin, ürünlerin önce Çin'den Yunanistan'ın Pire Limanı'na gelmesini sağladığı, ardından ürünleri diğer AB ülkelerine gidecek gibi gösterip vergi muafiyeti temin ettiği ve hayali şirketler üzerinden ürünleri elden çıkardığı tespit edilmiş, bu nedenle Pire Limanı mercek altına alınmıştı.

Avrupa Başsavcısı Laura Codruta Kövesi, Ekim 2025'te Pire Limanı'nda yapılan araştırmalara bizzat katılarak, küçük bir kayıt dışı alışverişin değil, içinde gümrük, vergi ve banka memurlarının da dahil olduğu geniş çaplı ve tehlikeli bir suç örgütünün söz konusu olduğunu söylemişti.

Pire'den başlayan ve "Calyso" olarak adlandırılan operasyon sayesinde asgari 250 milyon avro değerinde binlerce konteynerin ele geçirildiğini belirten Kövesi, bu operasyonun bugüne dek yapılmış benzer operasyonların içerisinde en büyüğü olduğunu kaydetmişti.

Kövesi, söz konusu suç örgütünün 2017'den bu yana AB'yi 800 milyon avronun üzerinde zarara uğrattığına dikkati çekmişti.