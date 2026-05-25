Çin, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı

Çin, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri personel taşıyan trene düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı ve tüm terör biçimlerine karşı olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çin'in ağır can kaybına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadığını ifade eden Sözcü Mao, kurbanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara iyi dileklerini ilettiklerini belirtti.

Mao, Çin'in terörün tüm biçimlerine karşı olduğunu, Pakistan hükümetinin ulusal güvenliği, istikrarı ve halkının güvenliğini koruma çabasını desteklediğini vurguladı.

Belucistan eyaletinde dün askeri personel taşıyan bir trene demir yolu hattı üzerinde patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
