Çin: Ortadoğu'da Diyalog ve Müzakereye Geri Dönülmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'daki savaşın başlamaması gerektiğini vurguladı. Askeri operasyonlara son verilmesi ve diyalog yoluna dönülmesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'daki savaşın aslında hiç başlamamış olması gerektiğini vurgulayarak, çatışmanın taraflarına askeri operasyonlara derhal son verme, diyalog ve müzakere yoluna geri dönme ve savaşı sonlandırma yönünde güçlü bir çağrıda bulunduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD tarafının, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde yeniden açılmaması halinde İran'ın enerji santrallerini "vurup yok edeceği" tehdidinde ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortadoğu'daki savaşın yayıldığı uyarısında bulunan Lin, çatışmaların genişlemeye devam etmesi ve gerilimin yeniden artması durumunda bölgenin tamamının, telafisi mümkün olmayan bir duruma sürükleneceğini belirtti.

Lin, "Güç kullanımı, kısır bir döngüye neden olmaktan başka işe yaramayacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı