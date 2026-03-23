Çin: Ortadoğu'da Diyalog ve Müzakereye Geri Dönülmeli

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'daki savaşın aslında hiç başlamamış olması gerektiğini vurgulayarak, çatışmanın taraflarına askeri operasyonlara derhal son verme, diyalog ve müzakere yoluna geri dönme ve savaşı sonlandırma yönünde güçlü bir çağrıda bulunduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD tarafının, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde yeniden açılmaması halinde İran'ın enerji santrallerini "vurup yok edeceği" tehdidinde ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortadoğu'daki savaşın yayıldığı uyarısında bulunan Lin, çatışmaların genişlemeye devam etmesi ve gerilimin yeniden artması durumunda bölgenin tamamının, telafisi mümkün olmayan bir duruma sürükleneceğini belirtti.

Lin, "Güç kullanımı, kısır bir döngüye neden olmaktan başka işe yaramayacaktır" dedi.

