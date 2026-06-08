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Çin: Ortadoğu'daki Gelişmelerden Derin Endişe Duyuyoruz

Çin: Ortadoğu'daki Gelişmelerden Derin Endişe Duyuyoruz
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden artmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, taraflardan ateşkes taahhütlerini yerine getirmelerini ve siyasi çözüm için müzakereleri sürdürmelerini istedi.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden artmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirterek bölgedeki son gelişmeler nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade etti.

Lin, basın toplantısında Ortadoğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Ortadoğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun yeniden tesis edilmesi için gerekli koşulları sağlamak adına ilgili taraflardan ateşkes taahhütlerini yerine getirmelerini, müzakereleri sürdürmelerini, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözümünde kararlılıklarını korumalarını ve en kısa zamanda kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesi hayata geçirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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