Çin: Japonya Yeniden Militarizasyon Yolunda İlerlemekten Vazgeçmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'daki sağcı güçlerin Taiwan konusundaki hatalı söylem ve eylemlerini düzeltmesi, yeniden militarizasyondan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Guo, bu girişimlerin Asya-Pasifik barışını tehdit ettiğini vurguladı.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'ya Çin'in Taiwan bölgesiyle ilgili hatalı söylem ve eylemlerini düzeltme ve yeniden militarizasyon yolunda ilerlemekten vazgeçme çağrısında bulundu.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'daki sağcı güçlerin 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene meydan okuma girişiminde bulunduğunu belirten Guo, söz konusu girişimlerin Asya-Pasifik bölgesindeki barışın temellerini baltaladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
