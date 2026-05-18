Çin: Japonya Yeniden Militarizasyon Yolunda İlerlemekten Vazgeçmeli

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'ya Çin'in Taiwan bölgesiyle ilgili hatalı söylem ve eylemlerini düzeltme ve yeniden militarizasyon yolunda ilerlemekten vazgeçme çağrısında bulundu.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'daki sağcı güçlerin 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene meydan okuma girişiminde bulunduğunu belirten Guo, söz konusu girişimlerin Asya-Pasifik bölgesindeki barışın temellerini baltaladığını söyledi.

