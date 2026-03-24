Haberler

Çin'in Japonya Büyükelçiliği'nden Japonya'ya Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Japonya Büyükelçiliği, bir Japon vatandaşının büyükelçiliğe zorla girmesi sonrası ciddi bir protesto iletti. Olay, diplomatik güvenlik sorunlarını ve aşırı sağ ideolojinin yayılmasını vurguladı.

TOKYO, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, bir Japon vatandaşının büyükelçiliğe zorla girmesinin ardından Japon tarafına diplomatik kanallardan ciddi girişimlerde bulunarak güçlü protesto iletti ve Japonya'dan sorumlu bir açıklama yapma talebinde bulundu.

Büyükelçilik, "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde görevli subay" olduğunu iddia eden bir kişinin, salı günü sabah saatlerinde bir duvarı aşarak büyükelçiliğe zorla girdiğini ve Çinli diplomatik personeli öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

Büyükelçilik, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ciddi şekilde ihlal eden ve büyükelçilik personelinin ve büyükelçilik binasının güvenliğine ciddi tehdit oluşturan olayı, nitelik ve etki açısından son derece ciddi bir eylem diye niteledi.

Olayın, Japonya'da aşırı sağ ideoloji ve güçlerin hızla yayıldığını ve Öz Savunma Kuvvetleri'nin kontrolsüz genişlemesinin oluşturduğu tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, uluslararası toplumun bu durum karşısında yüksek teyakkuza geçmesi gerektiği ifade edildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik kanallardan ciddi girişimlerde bulunarak güçlü protesto ilettiklerini belirten büyükelçilik, Japon tarafına derhal kapsamlı bir soruşturma yürütme, olaya karışanları ağır şekilde cezalandırma ve Çin tarafına sorumlu bir açıklama yapma çağrısı yaptı.

Büyükelçilik Japonya'ya, Çin'in hem diplomatik ve konsolosluk personeli ve binalarının hem de ülkedeki vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek üzere etkili önlemler alma çağrısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Hürmüz Boğazı'nda gemiler sıra sıra bekliyor

İşte savaşta en ağır hasarı verdiren yerdeki son durum
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

Öğretmen baba ile engelli kızı evde korkunç şekilde can verdi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti