Çin: Asya-Pasifik Ülkeleri, Japonya'nın Savunma Harcamalarını Artırma Olasılığına Karşı Teyakkuzda Olmalı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Asya-Pasifik ülkelerinin Japonya'nın neo-militarizm hamlelerine karşı teyakkuzda olması ve bölgesel barışı korumak için direnç göstermesi gerektiğini söyledi.
BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Asya-Pasifik ülkelerinin Japon neo-militarizmine karşı son derece teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.
Cuma günkü basın toplantısında, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin sunduğu, savunma harcamalarının artırılmasını öngören taslak hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, Asya-Pasifik ülkelerinin, Japonya'nın pervasız neo-militarizm hamlelerine kararlılıkla direnmesi ve bölgedeki barış ve düzeni ortaklaşa koruması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Xinhua