Çin'den İsrail'e 'askeri maceracılığı sonlandır' çağrısı

Çin, İran'da aralarında nükleer tesislerin olduğu çok sayıda hedefe saldırı düzenleyen İsrail'e, "askeri maceracılığa son verme" çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Güvenlik Konseyinin acil durum toplantısında konuştu.

İsrail'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini kınadıklarını ifade eden Daimi Temsilci Fu, "Bölgede gerilimin ani yükselişi kimsenin çıkarına hizmet etmiyor. İsrail'e askeri maceracılığa son verme ve gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Fu, bölgede gerilimin tırmandırılmasına, çatışmaların genişletilmesine karşı olduğunu, İsrail'in operasyonlarının vahim potansiyel sonuçlarından endişe duyduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarının İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen diplomatik müzakereleri olumsuz etkileyeceğine dair kaygıları dile getiren Fu, Çin'in İran nükleer sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini, güç kullanımına, yasa dışı tek taraflı yaptırımlara ve barışçı amaçlı nükleer tesislere silahlı saldırılar düzenlenmesine karşı olduğunu kaydetti.

Fu, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan İran'ın, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla kullanma hakkına saygı gösterilmedir." ifadesini kullandı.

"İsrail üzerinde ciddi etki sahibi ülkeler daha yapıcı rol oynamalı"

Orta Doğu'da uzayan çatışmaların bölgede gerilimli bir durum yarattığına dikkati çeken Fu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü, ambargo nedeniyle 2 milyondan fazla insanın benzeri görülmemiş bir insani felakete mahkum edildiğini dile getirdi.

Fu, uluslararası toplumun Gazze'de ateşkesi teşvik etmek için birlikte hareket etmesi, bölgesel gerilimi azaltarak çatışmanın yayılmasını önlemesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyinin BM Şartı'nın kendisine verdiği tüm araçları kullanarak ilgili kararlarının uygulanmasını sağlaması ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması konusundaki rolünü yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Fu, ABD ve Batılı ülkeleri üstü örtülü olarak eleştirerek, "İsrail üzerinde ciddi etki sahibi ülkeler, daha yapıcı bir rol oynamalı." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien de dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü eyleme ve bölgede çatışmayı genişletecek girişimlere karşı olduğunu bildirmişti.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.