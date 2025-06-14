Çin'den İsrail'e 'askeri maceracılığı sonlandır' çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, İsrail'in İran'da nükleer tesislere yönelik saldırılarına karşı çıkarak, askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, bölgedeki gerilimi artıracak eylemlerin kimseye fayda sağlamayacağını belirtti.

Çin, İran'da aralarında nükleer tesislerin olduğu çok sayıda hedefe saldırı düzenleyen İsrail'e, "askeri maceracılığa son verme" çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Güvenlik Konseyinin acil durum toplantısında konuştu.

İsrail'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini kınadıklarını ifade eden Daimi Temsilci Fu, "Bölgede gerilimin ani yükselişi kimsenin çıkarına hizmet etmiyor. İsrail'e askeri maceracılığa son verme ve gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Fu, bölgede gerilimin tırmandırılmasına, çatışmaların genişletilmesine karşı olduğunu, İsrail'in operasyonlarının vahim potansiyel sonuçlarından endişe duyduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarının İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen diplomatik müzakereleri olumsuz etkileyeceğine dair kaygıları dile getiren Fu, Çin'in İran nükleer sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini, güç kullanımına, yasa dışı tek taraflı yaptırımlara ve barışçı amaçlı nükleer tesislere silahlı saldırılar düzenlenmesine karşı olduğunu kaydetti.

Fu, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan İran'ın, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla kullanma hakkına saygı gösterilmedir." ifadesini kullandı.

"İsrail üzerinde ciddi etki sahibi ülkeler daha yapıcı rol oynamalı"

Orta Doğu'da uzayan çatışmaların bölgede gerilimli bir durum yarattığına dikkati çeken Fu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü, ambargo nedeniyle 2 milyondan fazla insanın benzeri görülmemiş bir insani felakete mahkum edildiğini dile getirdi.

Fu, uluslararası toplumun Gazze'de ateşkesi teşvik etmek için birlikte hareket etmesi, bölgesel gerilimi azaltarak çatışmanın yayılmasını önlemesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyinin BM Şartı'nın kendisine verdiği tüm araçları kullanarak ilgili kararlarının uygulanmasını sağlaması ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması konusundaki rolünü yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Fu, ABD ve Batılı ülkeleri üstü örtülü olarak eleştirerek, "İsrail üzerinde ciddi etki sahibi ülkeler, daha yapıcı bir rol oynamalı." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien de dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü eyleme ve bölgede çatışmayı genişletecek girişimlere karşı olduğunu bildirmişti.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm durumuna geçildi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi

İsrail'den İran'ın 'kalbine' saldırı! Doğal gaz sahasını vurdu
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.