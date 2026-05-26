Çin: İran'ın Nükleer Meselesinin Diplomatik Çözümünde Yapıcı Rol Üstlenmeye Hazırız

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'ın nükleer meselesinin siyasi ve diplomatik çözümünde yapıcı bir rol oynamayı sürdürmeye, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini korumaya ve Ortadoğu ile dünyada barış ve istikrarı teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

Mao salı günü düzenlenen basın toplantısında, İran'ın nükleer meselesinin her zaman diyalog ve müzakereler yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülmesini desteklediklerini ifade etti.

Sözcü, "İlgili tarafların, tüm meşru kaygıları dikkate alan bir çözüm için müzakere fırsatını değerlendirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua